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04.02.2019 10:53
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МЕГА Парнас запускает новый культурно-образовательный проект «Модные субботы»

МЕГА Парнас запускает новый культурно-образовательный проект «Модные субботы»

МЕГА Парнас

Раз в месяц пространство Scandinavian в МЕГЕ Парнас будет трансформироваться в культурно-образовательный центр. В рамках этого проекта гости торгового центра и поклонники fashion-индустрии смогут прослушать лекции, побывать на паблик-токах, поучаствовать в мастер-классах, посвящённых моде, и познакомиться со скандинавскими традициями.

Среди спикеров «Модных суббот» (0+): дизайнер Нелли Недре, стилисты Катя Рок и Настя Ножина, основатель Self-made studio Оля Слово и другие эксперты моды. 

В первую субботу каждого месяца известные спикеры и представители популярных брендов будут рассказывать об актуальных модных течениях и особенностях скандинавского стиля в одежде, дизайне и архитектуре. Помимо этого, эксперты расскажут про опыт путешествий в скандинавские страны и затронут важный аспект повседневной жизни наших соседей – заботу об окружающей среде. 

Первое мероприятие пройдет уже 9 февраля. Его спикерами станут: основатель петербургского бренда NNEDRE и представители одной из крупнейших в мире компаний по производству и продаже мебели IKEA. 

Экология является одной из основ в системе ценностей скандинавского современного общества. Именно этой теме будут посвящены первые выступления спикеров. 

Дизайнер NNEDRE Нелли Недре знает всё о принципах sustainable design*. Она расскажет, почему экология – это модно, поделится экологичными инициативами своего бренда и вдохновит на ответственное отношение к потреблению ресурсов. 

фото предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Нелли Недре
фото предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Нелли Недре

В продолжение темы осознанного потребления дизайнеры интерьера компании IKEA Малютина Карина и Доронина Анна выступят с лекцией «Демократичный дизайн ИКЕА: устойчивое развитие». 

В рамках проекта «Модные субботы» пространство Scandinavian превратится в культурно-образовательный центр для всех поклонников моды и скандинавского взгляда на жизнь.

*Экологически устойчивое проектирование

 

О торговых центрах МЕГА:

Торговые центры МЕГА – проект компании Ingka Centres, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. Ingka Centres входит в Группу компаний Ingka. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин ИКЕА. В 2018 финансовом году (с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года) торговые центры МЕГА в России посетили 246 миллионов человек. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.MEGA.ru

 

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Новости компаний
МЕГА Парнас
04.02.2019 10:53

МЕГА Парнас запускает новый культурно-образовательный проект «Модные субботы»

Раз в месяц пространство Scandinavian в МЕГЕ Парнас будет трансформироваться в культурно-образовательный центр. В рамках этого проекта гости торгового центра и поклонники fashion-индустрии смогут прослушать лекции, побывать на паблик-токах, поучаствовать в мастер-классах, посвящённых моде, и познакомиться со скандинавскими традициями.
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