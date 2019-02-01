В ЦБ РФ заявили, что зарплаты россиян выросли почти на 5% даже без майских указов Путина

Центральный банк РФ подсчитал прирост реальной заработной платы по итогам 2018 года. И выяснил, что даже без майских указов Путина он все равно есть.

«По итогам 2018 г. прирост реальной заработной платы составил 6,8%, что близко к прогнозу Банка России (7–8%), опубликованному в Докладе. С исключением эффекта выполнения майских указов прирост реальной заработной платы оценивается на уровне 4,6%. После существенного падения в предыдущем месяце в декабре 2018 г. реальные располагаемые денежные доходы населения выросли как в годовом, так и в помесячном сопоставлении», – говорится в опубликованном 1 февраля информационно-аналитическом отчете ЦБ.

Но там же уточняется, что рост вряд ли указывает на формирование устойчивой тенденции. Он был обусловлен увеличением прочих доходов, отличающихся повышенной волатильностью – по итогам 2018 г. реальные располагаемые денежные доходы снизились, по оценке Росстата, на 0,2%.