Происшествия
Правозащитница рассказала об избиении обвиняемого в краже картины Куинджи
Обвиняемого в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова избили при задержании. Об этом заявила на свой странице в Facebook зампред московской наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
По её словам, сам Чуприков уверяет, что якобы подскользнулся и упал.
«Если честно, не очень ему верю. Избили его при задержании сильно, но он упёрся: поскользнулся, упал», — отметила Меркачева.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» правозащитница отметила, что на теле мужчины есть кровоподтеки, «начиная от лица и заканчивая ногами со всех сторон», но документально зафиксировать повреждения тот отказывается.
«Чуприков лишь попросил правозащитников передать ему перекись водорода, йод и зеленку», — цитирует Меркачеву «Лента.ру».
Ранее обвиняемый в похищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» заявил, что раскаивается в преступлении и надеется, что суд ограничится исправительными работами.
Справка:
Картину «Ай-Петри. Крым» предприниматель из Феодосии Денис Чуприков похитил прямо на глазах у посетителей Третьяковской галереи. Полотно нашли 28 января, подозреваемый задержан, он спрятал украденное на стройке в Одинцовском районе Подмосковья. Полиция начала искать пропавшее не сразу — изначально правоохранители шли по следам исчезнувшей из гардероба шубы. Кража стала поводом для многочисленных шуток. Например, Максим Леонидов посвятил происшествию романс, где есть слова: «Никасу Сафронову обидно». На днях стало известно о том, что украденному Куинджи посвятят выставку в Русском музее.