Правозащитница рассказала об избиении обвиняемого в краже картины Куинджи

Обвиняемого в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова избили при задержании. Об этом заявила на свой странице в Facebook зампред московской наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По её словам, сам Чуприков уверяет, что якобы подскользнулся и упал.

«Если честно, не очень ему верю. Избили его при задержании сильно, но он упёрся: поскользнулся, упал», — отметила Меркачева.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» правозащитница отметила, что на теле мужчины есть кровоподтеки, «начиная от лица и заканчивая ногами со всех сторон», но документально зафиксировать повреждения тот отказывается.

«Чуприков лишь попросил правозащитников передать ему перекись водорода, йод и зеленку», — цитирует Меркачеву «Лента.ру».

Ранее обвиняемый в похищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» заявил, что раскаивается в преступлении и надеется, что суд ограничится исправительными работами.