Замена эскалаторов на «Техноложке» стала секретной. Тендер разыграют среди компаний с доступом к гостайне

Комитет по госзаказу Смольного объявил конкурс на полную замену эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции «Технологический институт-1». Стартовая цена — 1,14 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Техническая документация к заказу не прикреплена, поэтому сделать выводы о том, что конкретно требуется от подрядчика, невозможно. Зато размещен бланк запроса для получения документации в закрытом конкурсе. Согласно ему, чтобы получить техническое задание, нужно предоставить документы, подтверждающие возможность работать со сведениями, содержащими государственную тайну.

«Необходимость реконструкции вызвана нарушением работы гидроизоляции тоннеля наклонного хода станции. Проектом предусмотрена замена трех эскалаторов, выработавших свой ресурс, на четыре новых. В ходе работ будут полностью обновлены строительные конструкции, архитектурные элементы наклонного хода и вестибюля станции под контролем КГИОП. Работы по реконструкции продлятся до конца 2020 года», – рассказали 1 февраля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 11 марта, проведение предквалификационного отбора назначено на 14 марта, рассмотрение и оценка заявок – на 15 марта.

Это уже третья попытка Смольного найти подрядчика для этих работ. Второй конкурс отменила Федеральная антимонопольная служба, которая как раз рекомендовала властям использовать процедуру закрытого конкурса с ограниченным участием. Дело в том, что часть работ по замене эскалаторов предполагают доступ к документам, на которые наложены грифы «Для служебного пользования» и «Секретно». За реконструкцию наклонного хода и замену 3 эскалаторов на 4 комитет также был готов заплатить 1,1 млрд рублей.

В первый раз аукцион проводил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, но его отменили из-за замечаний от городского комитета по госзакупкам.

Ранее сообщалось, что Смольный начинает масштабную кампанию по реконструкции наклонных ходов и замене эскалаторов в городской подземке. После «Технологического института» их модернизируют на станциях метро «Площадь Восстания», «Площадь Ленина» и «Кировский завод». «Фонтанка» рассказывала о том, кто поборется за право получить сотни миллионов рублей на замену эскалаторов.