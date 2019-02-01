Навальный готов заплатить 11 млн рублей за вытоптанные газоны и кусты на акции «Он нам не царь» в Петербурге

Алексей Навальный хочет стать ответчиком по иску прокуратуры о возмещении ущерба на протестной акции в Петербурге. Он признал себя организатором протеста и «не может остаться в стороне».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 1 февраля, Навальный обратился во Фрунзенский суд с ходатайством о вступлении в гражданское дело по иску к оппозиционерам Богдану Литвину и Денису Михайлову в качестве соответчика.

«Мое политическое движение основано на принципе «один за всех и все за одного». Когда путинский режим осуществляет давление на моего подчиненного путем взыскания неподъемной суммы, я не могу остаться в стороне и готов взять на себя сумму нанесенного ущерба», – цитирует ходатайство Навального пресс-служба судов.

Под подчиненным Навальный имеет в виду главу регионального штаба Дениса Михайлова.

«Инициатором проведения общероссийской акции был я лично – именно я выбирал время, дату и тематическую направленность акции. Михайлов фактически лишь выполнял мои указания», – объяснил податель ходатайства.

Исковое заявление о взыскании стоимости причиненного вреда в размере 10 млн 953 тысячи рублей посвящено акции «Он нам не царь». Она состоялась 5 мая 2018 года, участники провели митинг в Александровском саду и шествие по Невскому проспекту и саду у Зимнего дворца.

Вред, по мнению прокуратуры, состоит в порче и уничтожении зеленых насаждений. Были повреждены и подлежали вырубке газон, роза парковая, астильба гибридная, сирень обыкновенная, пионы, кизильник блестящий. Фактически общая стоимость работ составила 3 млн 651 тыс. рублей. Но в Петербурге действует утвержденное в 2004 году постановление правительства, согласно которому восстановление насаждений в пределах территорий, охраняемых КГИОП, умножается на три.

Ходатайство Навального будет рассмотрено на следующем заседании 5 февраля.