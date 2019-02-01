Французским полицейским разрешили стрелять по «желтым жилетам» резиновыми пулями

Правозащитникам не удалось оспорить в госсовете Франции применение специальных средств против демонстрантов.

«Судья госсовета по срочным вопросам рассмотрел ходатайство о запрете использования гранатометов LBD на манифестациях «желтых жилетов». Согласно принятым сегодня решениям, судья отклоняет эти запросы», – сообщается 1 февраля на сайте ведомства.

Чиновники обосновали свое решение тем, что полиция применяет так называемое промежуточное оружие, руководствуясь регламентом. Госсовет призвал правоохранительные органы фиксировать на видео применение резиновых пуль в отношении людей на акциях протеста.

При этом судье пришлось признать, что ранее некоторые возможные участники «желтых жилетов» получили серьезные травмы во время противодействия полиции 26 января.

Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября 2018 года из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и от ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение. Сообщается, что с начала движения более 1500 человек получили ранения, в том числе 53 серьезно пострадали среди демонстрантов и почти 1100 – среди полицейских. Последняя массовая акция протестов прошла во Франции 26 января.