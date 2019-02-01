ЕСПЧ прислушался к «покусанному клопами» свидетелю из дела «Сети». Суд зарегистрировал жалобу

Европейский суд по правам человека через 2,5 месяца раздумий зарегистрировал жалобу свидетеля по делу о подготовке государственного переворота, Ильи Капустина. В документе указано на нарушения трех статей Конвенции о защите прав человека.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Капустина Максим Никонов, ответ от ЕСПЧ ему пришел 1 февраля. Сама жалоба была подана 12 ноября, в ней указано на нарушения по статьям о запрете пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность, праве на эффективные средства правовой защиты. Требования о компенсации Капустин и его защитник пока не заявляли.

Молодого человека задержали в январе прошлого года, через несколько часов вместе с сотрудниками ФСБ он вернулся в свою петербургскую квартиру, на теле Капустина после общения с оперативниками остались характерные следы. Сам он утверждает, что его не менее 40 раз ударили электрошокером, в Следственном комитете отказ в возбуждении уголовного дела мотивировали тем, что отметки могли остаться и от укусов клопов. Капустин уехал из России и попросил политического убежища в Финляндии.

Капустин был одним из шести задержанных по делу «Сети», однако в материалах он проходит только как свидетель.