Суд обязал «Третий парк» выплатить 450 тысяч пострадавшему под колесами автобуса пешеходу

В суде Приморского района Петербурга рассмотрели гражданский иск к ОАО «Третий парк». Пешеход, пострадавший в ДТП с автобусом перевозчика, потребовал компенсации морального вреда.

Как сообщает 1 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга, водитель автобуса «проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке» и на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 34 по улице Тельмана сбил мужчину. Суд Невского района признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), приговор вступил в законную силу.

В результате ДТП потерпевший получил тяжелые травмы, после чего проходил длительное лечение и испытывает постоянные сильные физические боли, связанные с травмой и лечением. Мужчина подал в суд на владельца автобуса – компанию-перевозчика, чтобы получить компенсацию.

Прокурор, который по закону в обязательном порядке дает заключение по делу о возмещении вреда жизни или здоровью, просил суд удовлетворить иск, поскольку водитель, являющийся работником ответчика, грубо нарушил ПДД. Суд постановил взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 450 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.