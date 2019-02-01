На Урале хотят разобрать на дрова дом, где родился Борис Ельцин

Разобрать на дрова дом предложили жителям села Басмановского Свердовской области хозяева. По одной из версий, в этой усадьбе родился экс-президент России Борис Ельцин.

Сломать деревянное строение нынешние владельцы решили после пожара, пишет 1 февраля портал Ura.ru.

«Недавно хозяева дома прислали письмо. Они написали, что дом им не нужен, восстанавливать его не будут. Предложили объявить местным жителям: если кому-то надо, то могут разобрать его уцелевшие стены на дрова», — сообщили журналистам в управе села Басмановского.

Деревянный дом по улице Мичурина, 2, горел год назад, 26 января 2018 года. Его хозяйкой на тот момент была (и сейчас ею остается) Юлия Казарина — дочь уральского поэта Юрия Казарина. Как рассказывала редакции Znak.com сама хозяйка, в момент происшествия они с мужем были в отъезде. Женщина убеждена, что строение можно было спасти, но пожарные не начинали тушить, пока не обесточили усадьбу.

«В шесть утра сосед обнаружил дым внутри, через час местные пожарные приехали, а в десять только начали тушить. В девять утра мне позвонили, а дом уже сгорел к тому времени», — рассказала журналистам Казарина.

По ее информации, пожарные назвали причиной возгорания замыкание проводки от перепадов температуры.

Факт рождения Бориса Ельцина в Басмановском признается не всеми. Если сами жители уральской деревни говорят о том, что первые месяцы жизни будущий президент провел в том самом доме на Мичурина (вместе с дядей и другими родственниками), то биографы политика придерживаются другой точки зрения. Так, профессор Гарвардского университета Тимоти Колтон и научный консультант "Ельцин-центра" Борис Минаев считают, что род Ельциных действительно проживал в Басмановском с 18-го века, однако после раскулачивания Игнатия, прадеда Бориса, в 1930 году семья перебралась в соседнее село — Бутку. Там они «сняли у пожилой вдовы плохонький маленький домик», — писал Колтон.

Первый президент России Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. Сегодня ему бы исполнилось 88 лет.