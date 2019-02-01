Переход защитника «Зенита» Мевли в «Эмполи» может сорваться из-за ошибки в документах

Переход защитника футбольного клуба «Зенит» Михи Мевли в «Эмполи» все еще может произойти, несмотря на закрытие трансферного окна в Италии. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на агента игрока Евгения Новикова.

«Шансы на переход есть. Там просто маленькая проблема с заявкой. Что-то до конца неправильно оформили международный трансферный сертификат. В систему документы загрузили вовремя, но возникла непредвиденная ошибка. Думаю, все должно закончиться нормально. Через час-два все окончательно прояснится», – заявил агент.

Новиков также подчеркнул, что это будет не полноценный трансфер, а аренда до конца сезона.

Защитник Миха Мевля родился 12 июня 1990 года. Воспитанник словенского клуба «Горица». В «Зенит» перешел в 2017 году из «Ростова». Контракт с ним подписан до 2021 года. Всего Мевля провел за петербургский клуб 44 матча, в которых забил один гол, получил семь желтых и одну красную карточку.