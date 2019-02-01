«Ничего делать не умеют». Лукашенко призвал научить школьников пришивать пуговицы и чинить чайники

Белорусские ученики не могут пришить пуговицу или вкрутить лампочку, потому что система образования перестраивается. Об этом белорусский президент заявил во время совещания о перспективах развития системы образования страны.

«Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся, почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют. Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку», – цитирует 1 февраля Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.

По его словам, многим полезным навыкам предыдущее поколение научили в школе, однако сейчас «мы на это «забили». Белорусский президент уверен, что средние учебные заведения должны готовить школьников как к будущей профессии, так и к бытовым ситуациям.

Кроме того, он сказал, что ученикам нужно давать больше уроков физкультуры и популяризировать здоровый образ жизни.

«Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера, ломать ничего нельзя», – резюмировал Лукашенко.