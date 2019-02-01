Завис на сугробе, сел днищем и перекрыл улицу, получил льдиной в капот – «приключения» водителей в Петербурге

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За минувшие сутки с улиц Петербурга вывезено около 70 тысяч кубометров снега, как и накануне, рассказали «Фонтанке» 1 января в пресс-службе комитета по благоустройству. Второй день нет снегопада, поэтому максимальное внимание уделяется вывозу снега. Работают 1167 машин. Где возможно, дороги посыпают гранитной крошкой.

Убирать, впрочем, ещё много. Автомобилистам по-прежнему тяжко. Соцсети пестрят просьбами о помощи: «Застрял, дёрните, кто может».

Фурштатскую улицу днём 1 января заблокировал «Лексус», севший на днище напротив дома 11, посреди проезжей части, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Там подошло человек пять, но не помогло. Толкать там не вариант, там ждали машину с тросом, – пишет Денис. – Там толкать не 3 метра, а 40 метров».

Зима заставляет водителей покорять вершины и уворачиваться от ледяных глыб. Последнее, увы, дело случая, особенно когда просто едешь по своим делам.

Водителю легкового автомобиля, двигавшегося мимо дома 136 по набережной канала Грибоедова, не повезло: ему на капот прилетела наледь. Вместе с фрагментом водосточной трубы, пишут в «ДТП и ЧП». Впрочем, в некотором роде удача все же была на стороне автомобилиста – глыба упала хотя бы не на крышу машины.

«Никакой техники безопасности, – отмечает участница группы Ольга. – Позавчера из парадной выходила, и льдина чуть не прилетела в голову. И что, вы думаете, мне сказали!?) «Надо смотреть, когда выходите!») Куда, говорю, смотреть!? «Наверх! Куда же еще!»

Покоряют высоты не только активисты-пешеходы. На такой «подвиг» оказался способен «Шевроле» на улице Передовиков, возможно, после ДТП, рассказывают и показывают в той же группе.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Петербурге возможен слабый снег. В понедельник, 4 февраля, ожидается ноль, затем небольшое похолодание.