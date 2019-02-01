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Город
01.02.2019 14:39
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Вице-губернатор Батанов пообещал рабочим, что три станции Фрунзенского радиуса достроит «Метрострой»

 

Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» фиолетовой линии метро в Петербурге будет достраивать «Метрострой». Это пообещал рабочим компании вице-губернатор Эдуард Батанов, рассказали корреспонденту «Фонтанки» метростроители, встречавшиеся с чиновником 1 февраля.

Эту информацию также подтвердил собеседник нашего издания, близкий к транспортному блоку Петербурга. С рабочими вице-губернатор Батанов встретился, после того как 15 метростроителей собрались перед зданием городского правительства. Поводы для собрания – невыплаченная зарплата и туманное будущее компании.

Кроме того, вице-губернатор Петербурга сообщил рабочим, что держит на контроле ситуацию с их зарплатами и делает все возможное, чтобы деньги как можно скорее дошли до людей.

Напомним, что ранее городское правительство объявило о расторжении контрактов с «Метростроем» на строительство оранжевой, зеленой и фиолетовой линий городской подземки и даже прислало официальные уведомления. Компания не согласилась с решением городских властей и обратилась с исками в Арбитражный суд с требованиями признать разрыв контрактов незаконным. Кроме того, «Метрострой» заявил ходатайства с требованием принять обеспечительные меры в виде приостановки расторжения контрактов на время судебного разбирательства. По оранжевой линии суд удовлетворил требования компании.

Примечательно, что еще 29 января председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин заявил о том, что конкурсы на поиск новых подрядчиков для строительства подземки пройдут на текущей неделе. Переговоры с подрядчиками уже ведутся, а в Смольном надеются, что новый строитель подземки успеет достроить станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» до осени 2019 года.

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