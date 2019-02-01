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Строительство
Публикуется на правах рекламы
01.02.2019 14:50
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Жилой квартал «Гавань Капитанов» получил аккредитацию еще одного банка

Жилой квартал «Гавань Капитанов» получил аккредитацию еще одного банка

«Лидер Групп»

Промсвязьбанк аккредитовал жилые комплексы: «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимые компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.

Банк является давним партнером ГК «Лидер Групп» и предлагает ипотеку в 16 жилых комплексах компании.

ЖК «Магеллан» – это строящийся комплекс комфорт-класса, возводимый компанией на намывных территориях Васильевского острова, неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, большие окна, высота потолков 2,75 м., 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, трубы отопления в полу, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки. Стоимость от 1 849 000 руб.

ЖК «Колумб» – это строящийся комплекс класса «комфорт+», возводимый компанией на намывных территориях Васильевского острова, неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охраняемая территория, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, небольшое количество квартир, школа и детский сад во дворе, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки. Стоимость от 2 580 900 руб.

ЖК «Нахимов» – это строящийся комплекс бизнес-класса, возводимый компанией на намывных территориях Васильевского острова, неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, французские окна, мало квартир на этаже, встроенный детский сад, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, квартиры с террасами, клубная атмосфера, школа во дворе. Стоимость от 8 036 000 руб.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official
Instagram lidgroup_spb

ПAO «Промсвязьбанк»Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/

 

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Новости компаний
«Лидер Групп»
01.02.2019 14:50

Жилой квартал «Гавань Капитанов» получил аккредитацию еще одного банка

Промсвязьбанк аккредитовал жилые комплексы: «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимые компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
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