В квартире на Васильевском нашли гранату времён Великой Отечественной войны

После волны массовых минирований в Петербурге у жителей Васильевского острова вызвали подозрение припаркованные автомобили полиции и ОМОНа. Транспорт у 46-го дома на 5-й линии заметили читатели «Фонтанки» 1 февраля.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти рассказали, что вызов по данному адресу поступил из-за подозрительного предмета. По информации управления Росгварии, в квартире нашли гранату времён Великой Отечественной войны. Боеприпас оказался без запала, то есть угрозу для жильцов не представлял. Найденное изъяли для уничтожения.