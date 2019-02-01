В деле о хищении газа у «Газпрома» на 30 млрд рублей появился новый фигурант

Следователи допрашивает исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова. Об этом на своем сайте сообщает Следственный комитет РФ.

После допроса суд изберет меру пресечения ставшему уже шестым фигуранту дела о хищении природного газа.

Среди ранее арестованных – член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов. По версии следствия, Рауль Арашуков в течение 17 лет выстраивал теневую газовую империю, назначая своих родственников и знакомых на различные должности в структурах ТЭК Северного Кавказа.

Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ продажей компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ущерб оценивается почти в 30 млрд рублей, СК не надеется его возместить. Рауль Арашуков не признал вину в организации преступного сообщества и хищениях, назвав информацию следствия новой для него.