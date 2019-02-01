«Не позволяют обеспечить безопасность перевозки». Метрополитен через суд понуждает Смольный устранить замечания по «Новокрестовской» и «Беговой»

«Петербургский метрополитен» подал в суд на дирекцию транспортного строительства с требованием устранить замечания на новых станциях метро, где отваливается плитка. Нынешние сроки ремонта делают их эксплуатацию небезопасной.

Информация об иске появилась на сайте городского арбитража, третьим лицом называется ОАО «Метрострой». Как пояснили в «Петербругском метрополитене», «страховочные и компенсирующие мероприятия уже не позволяют обеспечить безопасность перевозки и эстетический вид станционных комплексов».

«В период действия таких мероприятий дважды переносились сроки устранения дефектов и замечаний, темпы которых были настолько низкими, что не позволяют гарантировать безопасность, – добавили в компании. – Иллюстрация – падение облицовки и массовое снятие облицовочной плитки. Этим и обосновано понуждение ДТС к устранению замечаний через суд». Собеседник в компании добавил также, что речь идет в основном именно о станциях и служебных помещениях. В КРТИ на вопрос «Фонтанки» ответили, что комитет и сам ранее подал аналогичный иск к «Метрострою», который строил продолжение Невско-Василеостровской линии.

Напоним, 22 января на станции метро «Новокрестовская» сразу в нескольких местах сняли облицовочную плитку и закрыли стены полиэтиленом. Как сообщала «Фонтанка», на открывшихся 26 мая 2018 года станциях «Новокрестовская» и «Беговая» ГУП «Петербургский метрополитен» выявил более 1200 недоделок.