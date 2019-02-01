Ректор Запесоцкий увидел в Петербурге лучшую уборку снега за последние 50 лет. И выложил фото из США

Глава Петербургского университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил о том, что за последние 50 лет в условиях обильных снегопадов лучшей работы коммунальщиков, чем сейчас, в городе на Неве он не видел.

«Помню времена, когда на улицах Ленинграда практически не было машин. Убирать было куда как проще. И при этом далеко не весь снег вывозили. Снегоуборщики забрасывали им каналы – жуть для экологии. Да еще с довоенных времён площадь застройки города увеличилась более, чем в 10 раз. При сопоставимом числе населения. Коммуналки расселили. И все равно лучше с уборкой раньше не было. А «благодарные горожане» как бы впервые увидели снег и оплевывают коммунальщиков. Скажу одно: совесть надо иметь», – написал ректор 1 февраля в Facebook.

Свой пост он проиллюстрировал заметенными улицами США. Написав, что на фото Чикаго. Но в поиске по картинке «Фонтанка» нашла аналогичный снимок с подписью: «Нью-Йорк, 28 декабря 2010 года».

Как писала «Фонтанка», в 2017 году суд взыскивал с Запесоцкого 50 тысяч рублей за сетевую активность.