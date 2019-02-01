Депутаты поддержали смягчение закона о митингах в Петербурге, но правозащитники все равно недовольны

Законопроект об увеличении числа «гайд-парков» в Петербурге и либерализации закона о митингах поддержали депутаты городского Законодательного собрания. Решение было принято на заседании комитета по законодательству 1 февраля.

В законопроекте Дениса Четырбока предлагается увеличить и максимальное количество участников не требующих согласования митингов – с 200 до 500 человек.

Проект закона предусматривает ограничение времени проведения публичных мероприятий возле объектов транспортной инфраструктуры (вокзалов, станций метро и прочего), чтобы не создавать неудобства для людей в часы пик (по утрам в будние дни с 7:30 до 9:30 утра и по вечерам с 17:30 до 20:00).

Чтобы информировать власти о проведении публичных акций в специально отведённых местах, депутаты предлагают ввести принцип «одного окна». Предполагается, что подавать информацию заявители будут в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Само число «гайд-парков» предлагается установить не менее восьми. Утверждать их будет Смольный.

Ранее похожий законопроект был разработан врио губернатора Александром Бегловым. Как уточнил депутат Четырбок, предложения Смольного вошли в текст его законопроекта.

Несмотря на видимую либерализацию, представители омбудсмена Александра Шишлова остались недовольны нововведениями. В частности, по их мнению, необходимо законодательно закрепить возможность митинговать в центре города. Кроме того, они уверены, что нужно установить правила, при которых публиковались бы все заявки на общественно-политические и культурные мероприятия. Также правозащитники уверены, что хотя бы в одном гайд-парке должны иметь возможность собраться до пяти тысяч человек, а в остальных – до тысячи.