«Подушки-убийцы» дают о себе знать. В России отзывают десятки тысяч авто

Компании Toyota и Lexus объявили большую отзывную кампанию в России. В общей сложности под нее попали 84 257 автомобилей обеих марок. На них стоят подушки безопасности от печально известной фирмы Takata, которые могут травмировать находящихся в машине людей. Такие же опасные подушки стали причиной отзыва 38 старых Volkswagen.

Как сообщает 1 февраля пресс-служба Росстандарта, ООО «Тойота Мотор» отзывает автомобили Toyota Hilux, Auris и Corolla, а также Lexus ES350, GX 460, IS250, IS250C и IS-F, которые были проданы в России в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года. Подушки безопасности водителя или переднего пассажира (в зависимости от модели) на этих авто, сделанные японской фирмой Takata, при аварии могут сработать некорректно. В дилерских центрах специалисты бесплатно заменят в таких подушках газогенераторы.

ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает только 38 автомобилей, причем в возрасте около 15 лет. Под сервисную кампанию попали Volkswagen Caravelle, Golf и Passat, проданные с 2002 по 2004 год. На них установлены подушки безопасности водителя с повышенной влажностью пиротехнического агента газогенератора. В случае срабатывания такой подушки во время ДТП от корпуса газогенератора могут отделиться фрагменты и травмировать людей в машине. Дилеры также заменят газогенератор фронтальной подушки безопасности водителя, бесплатно для владельцев. Фирма – изготовитель подушек в сообщении Росстандарта не указана.

В случае с подушками безопасности Takata это уже далеко не первая сервисная кампания. Массовые отзывы по всему миру продолжаются более пяти лет. В России последний был объявлен в августе 2018 года, тогда компания Toyota отозвала более 20 тысяч машин. Всего же в мире под эти отзывы попали десятки миллионов авто различных марок, в том числе Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Subaru, BMW и General Motors.

В своих подушках Takata использовала нитрат аммония. При повышенной влажности химикаты могут стать нестабильными и вызвать взрыв при срабатывании подушки. В результате металлические осколки газогенератора разлетаются, как шрапнель, и могут нанести серьезные, даже смертельные, травмы тем, кто находится в салоне машины. Компания Honda в 2014 году подтвердила пять смертельных случаев, произошедших из-за подушек Takata.