Руководителей ГК «Норманн» отпустили под обязательство о явке

По информации «Фонтанки», в Петербурге 1 февраля гендиректора и совладельца ГК «Норманн» Владимира Смирнова и топ-менеджера строительного холдинга Бориса Бросалина выпустили, взяв с них обязательство о явке.

Двух руководителей «Норманна» задержали на 48 часов 30 января в связи с расследованием уголовного дела, которое Главное следственное управление ГУ МВД возбудило по части 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупных размерах. По сведениям "Фонтанки.ру", речь может идти о сумме, равной или превышающей 1,8 млрд рублей.

Утром 1 февраля Бросалина и Петрова отпустили, взяв с обоих обязательство о явке в следственные органы. Мера не ограничивает свободное перемещение. Отметим, что за последний год топ-менеджеры компании-застройщика неоднократно бывали в Москве.

Напомним, накануне в городском комитете по строительству состоялась встреча дольщиков «Норманна» и представителя компании. В Петербурге ГК не может достроить три ЖК на 2,5 тысячи дольщиков, в Ленобласти — не завершены еще четыре объекта.

Ранее «Норманн» анонсировал появление инвестора, который готов взять на себя завершение всех проектов застройщика, однако его имя в ГК раскрывать отказываются. На встрече в комстрое исполнительный директор «Норманна» Юрий Ласуков сообщил о том , что инвестор находится в Северной столице, и прибыл специально для подписания соглашения. Дольщики, в свою очередь, сомневаются в его существовании.