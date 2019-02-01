СКР предъявил окончательные обвинения фигуранткам дела «Нового величия» Павликовой и Дубовик

Окончательное обвинение предъявил Следственный комитет фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик. Девушкам вменили организацию экстремистского сообщества и участие в нем (1 и части 2 статьи 282.1 УК РФ).

Об этом 1 февраля пишет Znak.com со ссылкой на адвоката Ольгу Карлову.

«Мы абсолютно не изменили точку зрения, в нашей позицией ничего не изменилось — Анна вину не признает», — цитирует Карлову издание.

По её словам, экспертизы Московского исследовательского центра и Минюста не нашли в деле призывов к экстремизму, однако результат исследований не повлиял на окончательное решение следствия.