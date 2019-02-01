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СКР предъявил окончательные обвинения фигуранткам дела «Нового величия» Павликовой и Дубовик
Окончательное обвинение предъявил Следственный комитет фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик. Девушкам вменили организацию экстремистского сообщества и участие в нем (1 и части 2 статьи 282.1 УК РФ).
Об этом 1 февраля пишет Znak.com со ссылкой на адвоката Ольгу Карлову.
«Мы абсолютно не изменили точку зрения, в нашей позицией ничего не изменилось — Анна вину не признает», — цитирует Карлову издание.
По её словам, экспертизы Московского исследовательского центра и Минюста не нашли в деле призывов к экстремизму, однако результат исследований не повлиял на окончательное решение следствия.
Справка:
Напомним, Дубовик и Павликову вместе с другими 8 фигурантами обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Организация якобы намеревалась участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. Многие называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог участникам заработать статью.