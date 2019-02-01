«В любом пивном ларьке знают, что и как». Метростроевцы пришли на Смольный поговорить о будущем

Несколько сотрудников «Метростроя» собрались у входа в здание петербургского правительсва. Лозунгов нет, плакатов — тоже.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в мероприятии участвуют порядка 15 человек. На вопрос об отсутствии наглядной агитации ответили: «Знаем, что нас сразу бы разогнали и забрали». Тем не менее полиция вышла провести беседу с собравшимися, а троих пригласили внутрь, чтобы переговорить с профильным вице-губернатором Эдуардом Батановым.

«Нам хотелось бы добиться того, чтобы всем погасили задолженности по зарплате, – заявили участники «Фонтанке». – Если кого-то хотят уволить — пусть уволят, хотят оставить — пусть оставят. Нужна конкретика; в любом пивном ларьке знают, что у них и как».

Накануне сообщалось, что Смольный отправил «Метрострою» 179 млн рублей. Компания перечислила их на зарплату рабочим. «Средства, которые позволят выплатить зарплату, поступили на счет «Метростроя» только сегодня. Заявки с подрядных организаций были собраны заранее, поэтому средства сразу были направлены в СМУ. Как быстро они дойдут до карточек работников теперь целиком и полностью зависит от работы банков и судебных приставов, которые, по нашей информации, уже обрабатывают заявки и готовят соответствующие постановления», – сообщили в компании.