Агент Барриосы: Трансфер в «Зенит» состоялся быстро

Пабло Сейхас, агент колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса, рассказал детали перехода игрока из «Бока Хуниорс» в «Зенит».

«У нас была эксклюзивная авторизация на продажу Барриоса в Европу. Одним из клубов, с которым мы вели переговоры, был как раз «ПСЖ». Но когда стало ясно, что французы покупают Паредеса, возникла идея предложить нашего игрока в «Зенит». Мы связались со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой. И так получилось, что и «Зенит» за Барриосом следил. Поэтому трансфер состоялся быстро», – цитирует агента телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

В минувший четверг, 31 января, появились фотографии того, как Барриоса проходит медобследование для перехода в «Зенит».

Напомним, колумбийца сняли прямо с автобуса, который направлялся на матч. Барриосе пришлось вместе с вещами выйти из автобуса и готовиться к отправке в Россию.

Отметим, что «Зенит» до сих пор не объявил официально о трансфере футболиста.

Вильмар Барриос родился 16 октября 1993 года. Воспитанник колумбийского клуба «Депортес Толима». В 2016-м перешел в «Боку Хуниорс» за 2,6 млн евро. В текущем сезоне сыграл в шести матчах чемпионата Аргентины. Провел 15 матчей за сборную Колумбии, в том числе на чемпионате мира – 2018 в России.