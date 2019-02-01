ДТП с детьми попало на видео. Пенсионер на «Камри» в Сестрорецке сбил сестру с братом

В Петербурге в четверг, 31 января, ГИБДД зафиксировала 545 ДТП, в восьми из которых пострадали восемь человек. В Ленинградской области – 61 ДТП и двое пострадавших, информирует УГИБДД по городу и области на своей странице «ВКонтакте».

Выходит, среда, 30 января, с показателями почти на уровне новогодних праздников всё-таки стала в январе исключением. Впрочем, загруженность дорог ни вчера, ни сегодня норму не превышала.

Из вчерашних аварий упомянем одну, с детьми. Её зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

31 января около 14:20 в Сестрорецке, на площади Свободы, 2, 67-летний мужчина на «Тойоте Камри» (трезвый) сбил двух несовершеннолетних пешеходов, пересекавших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, – семиклассницу 2005 года рождения и первоклассника 2011 года рождения. Дети, сестра и брат, получили ссадины и ушибы, пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Курортному району Санкт-Петербурга.

По словам водителя, разглядеть пешеходов ему мешало яркое солнце.

Ещё одним погодным фактором, затруднявшим вчера движение, напомним, был туман.

Кроме аварийной статистики УГИБДД сообщает результаты работы сотрудников ДПС за сутки. 31 января они выявили 2114 нарушений ПДД, из которых 1803 были совершены водителями и 311 пешеходами. Пресечено 18 выездов на встречную полосу. Задержаны 13 пьяных водителей, а также один человек, числившийся в федеральном розыске, 29 совершивших административные правонарушения и восемь лиц, совершивших преступления. Зарегистрировано 12 угонов, 11 машин из ранее пропавших найдены.