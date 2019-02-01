Козырек бизнес-центра «Гидропроект» в Москве рухнул под тяжестью снега

Над главным входом в здание бизнес-центра на Волоколамском шоссе в Москве обрушился козырек. Остатки массивной конструкции обещают разобрать за один день.

Как сообщает компания «НИЦ ЕЭС», в собственности которой находится здание, конструкция рухнула ночью 1 февраля. В это время с нее пытались убрать снег, но козырек, сооруженный вместе со всем зданием в 60-х годах прошлого века, накренился. Обломки полностью перегородили вход в ныне расположенный в здании бизнес-центр. Демонтировать его в «НИЦ ЕЭС» обещают за сутки, до 2 февраля.

Пострадавших во время обрушения, как сообщают столичные СМИ, нет.