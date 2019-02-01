Роскомнадзор придет с ревизией в офис Apple

Российское надзорное ведомство проведет плановую проверку отделения Apple, чтобы убедиться в соблюдении американской компанией законодательства о локализации персональных данных граждан РФ.

«Таким образом, у нас проводятся плановые проверки: мы выезжаем в офис компании, там нам показывают все необходимые документы. Если нужно пообщаться со специалистами, мы вызываем специалистов компании. Если нужно посмотреть места хранения персональных данных, как они обрабатываются, нам это показывают», – цитирует 1 февраля пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского Интерфакс.

Apple должен будет предоставить документы о локализации данных. При этом в российском надзорном органе не рассказали, поедут ли проверяющие в data-центры.

На проверку Apple Роскомнадзор потратит почти весь февраль. Ранее компания уведомила о локализации данных российских пользователей на территории РФ.

Согласно поправкам к Закону «О персональных данных», личные данные российских граждан должны храниться на территории страны. Одной из самых заметных жертв закона стал LinkedIn, который не предоставил эту информацию и был заблокирован. В СМИ появилась информация, что Роскомнадзор готов заблокировать в России и Facebook.