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Город
01.02.2019 13:07
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Кто виноват и что делать? Депутаты вызвали чиновников в парламент, чтобы пожаловаться на уборку снега

В петербургском парламенте отказались от идеи провести расследование в связи с плохой уборкой города от снега. Решение приняли на заседании комитета по законодательству 1 февраля.

Ранее оппозиционные парламентские партии обратились в комитет с инициативой выяснить, кто виноват в неубранном снеге и что делать, чтобы улучшить ситуацию со снежными завалами и наледью. «Ситуация близка к критической. С 1 по 8 января 187 раз петербуржцы поскальзывались на улицах настолько серьёзно, что пришлось вызывать скорую», – говорится в обращении оппозиционных фракций. Как подчеркнул один из инициаторов расследования Максим Резник, по его мнению, ситуация системна, однако жителям вместо решения проблемы предлагают «мемы» вроде «лопаты Беглова».

На заседании комитета чиновники Смольного пояснили, что для полноценной уборки города не хватает финансирования, людей и техники. Дворников сейчас в штате 7,5 тысячи на весь город. Зарплата уборщиков снега около 25 – 35 тысяч рублей. Несмотря на то что в гараже правительства есть 1,5 тысячи единиц техники, на улицах работает лишь около тысячи уборочных машин. В комитете по благоустройству объясняют это преимущественно тем, что не хватает людей, которые бы сели за руль.

При этом в Смольном отметили, что почти нет нареканий к уборке Красносельского и Кировского районов. В ответ депутат Денис Четырбок показал фотографию, сделанную на Трамвайном проспекте, 22: «Вот этот мальчик идёт в школу и не может дотянуться до кнопки сигнала светофора, потому что ее загораживает пик Иванова (глава Кировского района)».

На обсуждении депутаты также активно жаловались на неубранные улицы. В частности, вице-спикер Сергей Соловьев пожаловался на сложную проходимость Гороховой улицы. Вера Сергеева – Брюсовской улицы. Дмитрий Тугов – на завалы в Приморском районе. Олег Капитанов посетовал, что депутаты не могут пройти по Антоненко и Казанской улице.

Чиновники обещали сделать все возможное для улучшения ситуации, после чего депутаты проголосовали против проведения парламентского расследования, чтобы не плодить совещания.

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