Александр Бастрыкин сокращает руководителей в 64 регионах. Их ставки перебросят на академическое образование

Региональные управления Следственного комитета России подвергнутся сокращению. Из-под руководителей заберут по заместителю, а таких необходимо найти 64 сотрудника. Так решил глава СКР Бастрыкин для создания четырех филиалов Академии СК, что, как известно, располагается в Петербурге. «Фонтанка» узнала, каких территорий это коснется и что будет с заместителями Александра Клауса.

По информации «Фонтанки», на днях в 64 региональные управления Следственного комитета России поступило указание главы ведомства Александра Бастрыкина. Как сообщили «Фонтанке» источники в Следственном комитете по Ленинградской области, оно касается очередного сокращения сотрудников. Однако на этот раз сократят позиции заместителей руководителей управлений в алгоритме – из каждого региона по одному заместителю.

Так, например, это произойдет в Ленинградской области ив Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

По данным «Фонтанки», ставки сокращенных пойдут на создание должностей в четырех вновь создаваемых филиалах Санкт-Петербургской академии Следственного комитета и еще одного ведомственного кадетского корпуса (как известно, кадетский корпус Следственного комитета есть и в Петербурге). Один филиал и корпус намечены в Ростове.

Как стало известно, сокращения не коснутся Следственного комитета Петербурга, так что все заместители Александра Клауса останутся на местах. Скорее всего, это связано с тем, что при создании Санкт-Петербургской академии Следственного комитета и кадетского корпуса из СК по Петербургу уже изъяли 80 ставок. А тогда они уменьшили и число следователей.

Заметим, что ректор Санкт-Петербургской академии СК Александр Ефремов является ближайшим единомышленником Александра Бастрыкина. Не секрет, что когда глава СКР приезжает в Петербург, то празднует он какие-либо даты исключительно в кабинете Ефремова.