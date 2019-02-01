Банк России оценил рост ВВП

Рост ВВП в 2018 году может оказаться вблизи верхней границы прогнозного интервала Банка России в 1,5–2%, следует из опубликованного 1 февраля Банком России информационно-аналитического материала «Экономика. Декабрь 2018».

«Несмотря на замедление роста основных показателей деловой активности в ноябре – декабре 2018 г., прирост ВВП в 2018 г. может оказаться вблизи верхней границы прогнозного интервала Банка России (1,5–2%)», – говорится в сообщении.

Банк России отмечает, что это связано с пересмотром динамики строительных работ, большая часть которого пришлась на начало 2018 года.

В конце января министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что, по оценкам ведомства, рост ВВП России в 2018 году составил 2%. Ранее министерство прогнозировало рост ВВП в прошлом году на уровне 1,8%.

Согласно подготовленной Минэкономразвития «Картине деловой активности» за январь, на оценку темпов роста ВВП в 2018 году существенно повлиял пересмотр Росстатом динамики строительства за 2017–2018 годы. По уточненным данным, в 2018 году объем строительных работ вырос на 5,3 %, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев фиксировала рост 0,5% год к году.

Позже Минэкономразвития объяснило, что пересмотр статистики был связан с расхождением данных Росстата и Минэкономразвития по темпу роста инвестиций в основной капитал в III квартале 2018 года.