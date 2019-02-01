МИД РФ призвал россиян не гулять завтра по Мехико
Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России 1 февраля рекомендовал россиянам, находящимся в Мехико, 2 февраля избегать мест скопления людей из-за планируемых акций протеста.
"2 февраля планируются общественные протестные акции в городе Мехико. Демонстранты соберутся в 15:00 (GMT-6) рядом с памятником Матери и пройдут маршем к площади Сокало. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", – говорится в опубликованном в пятницу на странице в Twitter сообщении ДСКЦ.
#Мексика – 2 февраля планируются общественные протестные акции в г.Мехико; демонстранты соберутся в 15:00 рядом с памятником Матери и пройдут маршем к площади Зокало; рекомендуется избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/sXvRClWj2a— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 1 февраля 2019 г.