Миллиарды на ПДД. «Ростелеком» нацелился на штрафы петербургских водителей

«Ростелеком» претендует на концессионное соглашение с правительством Петербурга об установке более тысячи камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

скриншот с сайта youtube

Инвестиции могут составить 10 млрд рублей, а доходность – до 1 млрд рублей в год. Но это при условии, что компания сможет добиться от Смольного условий, как в пилотной Астраханской области, где бюджет обязан отдавать «Ростелекому» почти все заработанное на штрафах. Подготовка к конкурсу на создание автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Петербурге идет полным ходом. Победителя объявят в этом году, говорят в комитете по инвестициям. «Ростелеком» – не единственный претендент, но у него самый большой опыт работы с регионами в таких проектах, и его услуги рекламирует даже министр транспорта.

Участникам конкурса придется соревноваться, сокращая размер минимального платежа, который концессионер собирается получить из городского бюджета, — гарантированной суммы, не зависящей от объема платежей от штрафов.

По состоянию на январь 2019 года в Петербурге, по данным ГИБДД, работает около 150 камер наблюдения, фиксирующих нарушения. За год в городе собирается примерно 1 млрд рублей штрафов, следует из статистики Госавтоинспекции за 2016 – 2018 годы.

Комитет по информатизации прошлой осенью называл цифру в 1048 новых камер, которые должны появиться по адресам, заранее обозначенным управлением МВД по Петербургу и Ленобласти.

Еще в конце 2017 года первый проект подобного соглашения комитету по инвестициям представило московское ООО «Строй-Инжиниринг». Компания контролируется несколькими столичными бизнесменами, среди учредителей – российский производитель видеокамер ООО «Байтэрг». Авторы проекта предлагали вложить 10,1 млрд рублей в создание петербургской системы камер и потратить еще 17,6 млрд на ее обслуживание в течение 11 лет.

Комитет по инвестициям был обязан опубликовать эти предложения и начать сбор заявок от желающих бороться с москвичами. Подведение итогов сбора состоялось в феврале 2018 года.

Зарегистрированное в Петербурге ПАО «Ростелеком» стало первой компанией, изъявившей желание конкурировать за концессионное соглашение. Позже в комитет поступили, согласно итогам конкурсной процедуры, еще десять заявок – от московских ЗАО «Юнайтед телеком», ООО «СпецДорПроект», ООО «РосСтройПроект» и других юрлиц. Из десяти потенциальных претендентов были отсеяны три, жалоб на итоги процедуры отбора не последовало. Именно оставшиеся после отбора восемь компаний теперь имеют право участвовать в конкурсе 2019 года.

«Безопасный город» идет по стране

Контролируемый государством «Ростелеком» еще с 2015 года подписывает концессионные соглашения на создание автоматизированных систем видеоконтроля дорожной ситуации с властями регионов. С тех пор его камеры появились в Забайкальском крае (инвестиции компании – около 500 млн рублей), Астраханской области (инвестиции больше 700 млн). Сейчас камеры ждут в Иркутской области и Ставропольском крае.

На днях стало известно о том, что «Ростелеком» готов подписать концессионное соглашение с Карелией. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Компания сегодня готова предлагать любые варианты, связанные с установкой камер на автомобильных дорогах, если у региона есть деньги на такую установку... Или если таких денег нет, они готовы выступать концессионером», – рекламировал «Ростелеком» федеральный чиновник.

Конкуренты «Ростелекома» рассказывают, что госкомпания не везде и не всегда действует методом концессии. «Эта структура плотно работает с Нижним Новгородом и Мордовией, – говорит руководитель одной из IT-компаний. – Практически везде, где говорят о системе наблюдения «Безопасный город», ищите интересы «Ростелекома».

«Сейчас на рынке много компаний, готовых предлагать похожие решения, – говорит гендиректор московского ООО «Строй-инжиниринг» Вадим Плыплин. – «Ростелеком» на самом деле не такой уж ключевой игрок рынка».

«Строй-инжиниринг», первым предложивший Петербургу концессию на установку систем фотовидеофиксации нарушений ПДД, надеется выиграть будущий конкурс. Однако сначала намерен посмотреть – на каких условиях комитет по инвестициям его объявит. «Посмотрим, как попытаются изменить наше предложение, и если да, то на каких основаниях», – поясняет Вадим Плыплин.

Разборки на восемь миллиардов

При этом в одном из первых регионов, заключивших концессионное соглашение с «Ростелекомом», зреет скандал. Депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин направил в Генпрокуратуру просьбу проверить законность соглашения регионального правительства и госкомпании. Договор заключен на 11 лет по итогам конкурсного отбора с единственным участником и начал действовать в конце 2017 года.

Астраханский областной бюджет рассчитывает получить за время действия соглашения 8,3 млрд рублей в виде штрафов. При этом за 11 лет, следует из текста документа, бюджету придется заплатить «Ростелекому» 7,8 млрд рублей с учетом НДС. Эту сумму позволено уменьшить примерно на 500 млн рублей — в зависимости от обстоятельств.

Однако с точки зрения инвестора дела обстоят иначе, а штрафов выписывается куда меньше, чем планировалось.

«По итогам 2018 года в бюджет от штрафов поступило 188,4 млн рублей, а «Ростелекому» заплатили 39 млн. Это даже не покрывает расходов компании на проект в 2018 году», – уверяет в соцсетях замдиректора по работе с корпоративным и государственным сегментом Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Эрман.

«В начале года все платежи традиционно задерживаются. При этом «Ростелеком» имеет право, согласно концессионному соглашению, выставить счет за 2018 год на 448 млн рублей, независимо от собранного по факту, – объяснил «Фонтанке» автор запроса в Генпрокуратуру депутат Олег Шеин. – Как можно было подписать соглашение, по которому 94% от запланированных сборов надо отдать петербургской компании, а перспектива снижения количества штрафов вовсе не учитывается?»

В правительстве Забайкальского края, подписавшего соглашение с «Ростелекомом» на год раньше, напротив, говорят, что довольны работой госкомпании и даже расширяют сотрудничество. Министерство территориального развития края во второй половине 2018 года закупило девять передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Но все не так гладко и там: «Ростелеком» в 2017 году успешно отсудил у краевых властей 79 млн рублей просроченных выплат по концессионному соглашению. Сейчас все выплаты производятся вовремя, уверяют забайкальские чиновники.

Риски должны быть закрыты

В головном офисе «Ростелекома» уверяют, что условия концессионного соглашения для Петербурга могут в итоге отличаться от соглашения с правительством той же Астраханской области. Условия зависят от масштаба внедрения комплексов, распределения прав и обязанностей сторон, уточняют в компании.

«Надо понимать, что риски инвестора обязаны быть закрыты», – говорит гендиректор «Ростелекома» Михаил Осеевский. Достижение запланированного объема поступлений от штрафов за нарушения ПДД зависит не столько от самой системы наблюдения и фиксации, сколько от администрирования на местах, например работы приставов, убежден гендиректор. «Риски, – настаивает Михаил Осеевский, – должны быть разделены, а возврат вложенных средств – обеспечен».

При этом в «Ростелекоме» надеются, что соглашений об установке систем весогабаритного контроля и фотовидеофиксации нарушений ПДД будут подписывать все больше регионов. Кроме концессии, говорят в компании, это могут быть долгосрочные договоры аренды, договоры лизинга, инвестиционные соглашения.

Московские специалисты настаивают: количество установленных камер фиксации нарушений прямо влияет на снижение числа ДТП. В столице действует больше двух тысяч автоматических комплексов. Фото- и видеокамеры регистрируют превышение лимита скорости, поворот не из того ряда, выезд на красный свет, на перекресток во время затора, на обочину, на выделенную полосу и тому подобное. По данным московского ГКУ «Центр организации дорожного движения», количество ДТП в местах установки камер снизилось на 27%.

В Астраханской области за год работы комплексов фиксации нарушений и весогабаритного контроля количество ДТП снизилось на 17%, уверяет ГИБДД.

Главное – посыл, которым руководствуются местные власти, согласуя точки установки камер. «Есть два подхода, – говорит член комиссии по безопасности дорожного движения Петербурга Александр Холодов. – Первый: ставить там, где реально требуется мотивировать водителей снижать скорость и не нарушать. Второй: ставить там, где можно собрать больше штрафов». Сейчас и компании-инвесторы, и ГИБДД, сетует эксперт, увы, в первую очередь демонстрируют желание заработать.

Алексей Дмитриев,

«Фонтанка.ру»