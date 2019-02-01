РПЦ не будет лишать наград отца задержанного сенатора Арашукова

В Русской православной церкви нет процедуры лишения наград. Об этом рассказал пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

«Предусмотреть какие-то неблаговидные поступки, нарушения законов на будущее вряд ли возможно. Вопрос ответственности человека – здесь вопрос к тому, кто приносит дар Церкви, а не к тому, кто этот дар принимает и благодарит за него», – цитирует 1 февраля Волкова ТАСС.

По его словам, при вручении наград руководствуются теми поступками, которые были совершены на благо церкви. «Процедуры лишения не предусмотрено», – резюмировали в РПЦ.

Напомним, что ранее СМИ обратили внимание на то, что отец задержанного прямо во время заседания Совета Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауль в 2014 году был награжден орденом Святого Даниила Московского 2-й степени.

Напомним, что Арашукову-младшему предъявили обвинение в организации убийств в 2010 году, когда были застрелены лидер молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков и претендент на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. Уголовные дела были объединены лишь осенью 2018 года и переданы в центральный аппарат СКР.

При этом четырех топ-менеджеров «Газпрома» подозревают в участии в преступном сообществе, главой которого считается 59-летний отец уже арестованного сенатора – Рауль Арашуков. Он также арестован.