Генпрокуратура возобновила расследование гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году. На роковой перевал отправят экспертов с палаткой
Генпрокуратура РФ возобновляет расследование гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году. Участников группы не стало ровно 60 лет назад, в ночь на второе февраля. Ведомство намерено отправить на место специалистов, чтобы проверить основные версии.
Об этом 1 февраля заявили представители надзора в ходе трансляции на канале Генпрокуратуры «Эфир».
По словам официального представителя ГП Александра Куренного, только у его ведомства остались полномочия на проведение проверки — у остальных истекли сроки давности.
«Почему спустя 60 лет прокуратура занялась этим делом? Потому что родственники и общественники просят установить истину», — заявил Куренной, добавив, что люди сомневаются в правдивости официального заключения.
Он сообщил, что следователи проанализировали уголовное дело и провели все необходимые процедуры. В марте специалисты вылетят на место трагедии, на Северный Урал. Они установят палатку и в схожих погодных условиях проверят основные версии трагедии.
«С привлечением экспертов мы намерены проверить 3 из 75 версий. Все они связаны с природными явлениями – это так называемая снежная доска, лавина или ураган. Криминал полностью исключается. Примерно в похожих погодных условиях, в марте, на перевал Дятлова вылетит группа экспертов. Поставят палатку под тем же уклоном, восстановят всю картину», – рассказал представитель Генпрокуратуры.
«Туристы пошли в поход от государственных организаций. Их маршрут был согласован работниками госструктур. Поэтому от лица государства необходимо ответить на вопрос, почему погибли 9 человек», – добавил начальник управления по надзору за соблюдением Федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.
Анонсированная заранее трансляция заявления Генпрокуратуры вызвала наплыв посетителей на официальный сайт ведомства, в связи с чем ресурс временно оказался недоступен.
Справка:
Последний поход группы пятикурсника Уральского политехнического института Игоря Дятлова был посвящен XXI съезду КПСС. За 15 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах 300 километров по горно-таежной части севера Свердловской области и совершить восхождение на две вершины — гору Отортен и Ойка-Чакур. Выдвинулись туристы 23 января.
Первоначально участников похода было 10, но потом один из участников вернулся обратно по состоянию здоровья. Согласно материалам следствия, туристы погибли в ночь на 2 февраля, однако из-за удаленности территории, где произошло ЧП, узнали об этом много позже. Лишь к концу февраля, когда стало понятно, что группа не вернулась из похода, начались поиски.
Палатку нашли 26 февраля в месте, которое сейчас называется перевалом Дятлова. Через несколько часов начали находить и тела участников группы. Их поиски растянулись до мая. Внимание сразу же обратили на то, что палатка «дятловцев» была разрезана, а у погибших имелись довольно странные травмы: ожоги, внутренние кровоизлияния, у кого-то отсутствовали глаза. Многие очевидцы отмечали странный кирпично-красный цвет их кожи и запекшуюся пену возле рта.
Следствие пришло к выводу, что путешественники стали жертвами «обстоятельств непреодолимой силы». Все это породило в народе массу версий о причинах их гибели, в том числе весьма невероятных: от схода лавины до ритуального убийства местными манси. Среди прочих звучала так называемая «ракетная версия» — группа Дятлова погибла, попав в район, где испытывали ракетное вооружение.