Генпрокуратура возобновила расследование гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году. На роковой перевал отправят экспертов с палаткой

Генпрокуратура РФ возобновляет расследование гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году. Участников группы не стало ровно 60 лет назад, в ночь на второе февраля. Ведомство намерено отправить на место специалистов, чтобы проверить основные версии.

Об этом 1 февраля заявили представители надзора в ходе трансляции на канале Генпрокуратуры «Эфир».

По словам официального представителя ГП Александра Куренного, только у его ведомства остались полномочия на проведение проверки — у остальных истекли сроки давности.

«Почему спустя 60 лет прокуратура занялась этим делом? Потому что родственники и общественники просят установить истину», — заявил Куренной, добавив, что люди сомневаются в правдивости официального заключения.

Он сообщил, что следователи проанализировали уголовное дело и провели все необходимые процедуры. В марте специалисты вылетят на место трагедии, на Северный Урал. Они установят палатку и в схожих погодных условиях проверят основные версии трагедии.

«С привлечением экспертов мы намерены проверить 3 из 75 версий. Все они связаны с природными явлениями – это так называемая снежная доска, лавина или ураган. Криминал полностью исключается. Примерно в похожих погодных условиях, в марте, на перевал Дятлова вылетит группа экспертов. Поставят палатку под тем же уклоном, восстановят всю картину», – рассказал представитель Генпрокуратуры.

«Туристы пошли в поход от государственных организаций. Их маршрут был согласован работниками госструктур. Поэтому от лица государства необходимо ответить на вопрос, почему погибли 9 человек», – добавил начальник управления по надзору за соблюдением Федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

Анонсированная заранее трансляция заявления Генпрокуратуры вызвала наплыв посетителей на официальный сайт ведомства, в связи с чем ресурс временно оказался недоступен.