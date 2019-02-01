«К этому надо привыкнуть». Медведев поделился впечатлениями от поездки на беспилотнике

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время своего выступления на международном форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0: инновационная экосистема Евразии» в Алма-Ате 1 февраля поделился впечатлениями от своей поездки на беспилотном автомобиле. По его словам, это впечатляет, но эмоционально к этому нужно привыкнуть.

Медведев рассказал, что за прошедший с предыдущего форума год успел дважды прокатиться на беспилотном автомобиле. И отметил, что управлявшая им программа была создана в России.

«Это впечатляет, когда понимаешь, что нет водителя, – цитирует премьера сайт правительства. – Хотя там есть опять же два варианта: один – с рулём, за который можно всё-таки схватиться, если что-то пойдёт не так, а вот другой автобус, на котором мы ехали с коллегами, был абсолютно без драйвера. К этому надо привыкнуть. Но это скорее эмоциональная составляющая».

Фото: government.ru

Но на предложение использовать беспилотники на следующем форуме Медведев, по данным СМИ, ответил, что пока это возможно «разве что на закрытой территории».