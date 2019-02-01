На Софийской «Фольксваген» догнал фуру, на Танкистов «Чери» поймал автобус. ГИБДД ищет очевидцев

Отдел ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району Петербурга разыскивает очевидцев двух серьезных ДТП, произошедших в конце января. В одной из аварий погиб водитель.

Первое ДТП случилось 26 января на Софийской улице. По предварительным данным, около часа ночи водитель Volkswagen Polo, двигаясь от КАД в сторону Колпинского шоссе, не выдержал безопасной дистанции и въехал в попутную фуру Scania с прицепом. В результате водитель легковушки погиб на месте.

Вторая авария произошла вечером 29 января в Колпино. В 22:37 у дома 10 по улице Танкистов 31-летний водитель автомобиля Chery S12 (Kimo), двигаясь от Пролетарской улицы в сторону Павловской, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу автобусом «МАЗ» под управлением 32-летнего водителя.

Автобус ехал в парк без пассажиров. В «Чери» травмы получили двое: водитель и пассажир, обоих госпитализировали. При этом водитель легковушки отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Как сообщают 1 февраля в группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» «ВКонтакте», обе аварии не попали в зону прямой видимости камер наружного наблюдения, поэтому очевидцев произошедшего просят помочь расследованию. Всех, кто располагает информацией об этих ДТП, просят позвонить по телефону 573-05-88 или обратиться в ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району по адресу: Колпино, улица Тазаева, дом 28.