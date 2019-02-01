Свинина не должна дорожать. Минсельхоз зафиксировал снижение закупочных цен

Средневзвешенная цена производителей на свинину по состоянию на конец января снизилась на 9,1% по сравнению с концом декабря прошлого года, сообщила 1 февраля пресс-служба Минсельхоза.

«По оперативным данным ведомства, на 31 января 2019 года средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей на свиней (в живом весе) составила 99,23 тыс. руб./т без НДС, что на 9,1% меньше, чем в конце декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

«По предварительным прогнозам Минсельхоза России, в 2019 году производство свиней на убой в живом весе составит около 5 млн тонн, что на 4% больше, чем в прошлом году», — добавили в ведомстве. По итогам 2018 года производство свиней на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 4,8 млн тонн, что на 5,5% больше, чем в 2017 году.

В министерстве ожидают, что цены на свинину в 2019 году останутся на стабильном уровне, их рост не превысит инфляцию.

"Реализованные в 2017–2018 годах инвестиционные проекты с господдержкой обеспечат все потребности России в свинине до 2022 года включительно, в том числе с учетом возможности роста экспорта", – добавили в ведомстве.