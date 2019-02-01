Директор поселкового дома культуры под Новгородом задержана после гибели ребенка в канализации

В поселке Волот под Великим Новгородом задержана директор дома культуры, обвиняемая в гибели восьмилетнего мальчика в канализационной яме.

Как 1 февраля сообщает пресс-служба СК РФ по Новгородской области, тело ребенка было обнаружено в канализационной яме, которая расположена на территории местного дома культуры.

"Приступив в мае 2018 года к осуществлению полномочий руководителя, обвиняемой было установлено наличие отверстия в верхней части септика канализации, представляющего опасность для жизни и здоровья человека в связи с возможностью падения туда людей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что во избежание трагедии достаточно было организовать проведение мероприятий по приведению септика в надлежащее и безопасное состояние, установить ограждение для закрытия отверстия, чтобы исключить свободный проход к указанному месту.

"В результате халатного отношения обвиняемой к исполнению своих должностных обязанностей ребёнок погиб", – отмечают в пресс-службе.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тело восьмилетнего мальчика было обнаружено в канализационной яме вечером 28 января. По факту происшествия было возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).