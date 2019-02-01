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Общество
01.02.2019 11:33
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Военные пробили новое русло реке Бурея

Военнослужащими сводного отряда Минобороны России пробита протока в обвале скальных пород на реке Бурея, сообщает 1 февраля пресс-служба Минобороны ведомства.

Согласно сообщению, инженеры провели очередной масштабный подрыв слоя скальных пород на месте оползня на реке Бурея в Хабаровском крае. Как сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, для подрыва использовано более 10 тонн тротила.

В результате взрывных работ разрушена перемычка между проделанным каналом и верхними слоями воды, в образовавшуюся протоку пошла вода.

«Поручение президента Российской Федерации и задачи министра обороны выполняются успешно. Мы соединили два так называемых бассейна. Расчетный поток воды в образовавшейся протоке составляет 200 – 250 кубометров в секунду. На сегодняшний день первый этап выполнен. На втором этапе планируется расширение протоков к выходу их в размеры первоначального русла. Завершение второго этапа планируется к 18 февраля», – отметил Дмитрий Булгаков.

«На сегодняшний день израсходовано более 200 тонн тротила, более 12 км бикфордова шнура. Кроме того, выполнен ряд сопутствующих задач. Проложена полевая дорога от деревни Ушман к месту обрушения скальных пород общей протяженностью более 80 километров. Этой дорогой теперь смогут пользоваться и местные жители», – подчеркнул замминистра.

С начала работ военные инженеры взрывным способом проделали протоку длиной более 160 метров и шириной 35 метров. Глубина протоки в русле реки Бурея составила более 19 метров. Расчистка осуществлялась с помощью двух бульдозеров и экскаватора. Работа велась в три смены. Для оборудования канала убрано более 90 тыс. кубических метров грунта и горной породы. Взрывчатые вещества непосредственно к местам закладки доставлялись на автомобилях повышенной проходимости и в труднодоступные места на снегоходах.

На территорию лагеря вертолетами армейской авиации и подразделениями материально-технического обеспечения доставлено более 200 тонн взрывчатки и около 450 кумулятивных зарядов. Всего к выполнению задач привлечено 540 человек, 49 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Для доставки тяжелой техники военнослужащими с использованием специальной техники проделана дорога в сложной горно-лесистой местности общей длиной более 80 км. Сверхтяжелыми транспортными вертолетами Ми-26 на место проведения работ доставлен бульдозер.

Для обеспечения работ в районе обвала подразделениями МТО Восточного военного округа оборудован полевой лагерь, в котором развернуты палатки для отдыха, пункты приготовления пищи и питания, медицинский пункт, библиотека и комната досуга и палатка «Военторга».

Справка:

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению Президента России для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.

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