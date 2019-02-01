Оппозиция Венесуэлы не желает военного вмешательства США. Но не исключает

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает нежелательным вмешательство иностранных государств в дела латиноамериканской республики, но не исключает отправки американских военных.

«Здесь, в Венесуэле, мы делаем все возможное, чтобы оказать давление [на действующего президента], чтобы нам не пришлось приходить к сценарию, которого никто не хотел бы», – об этом 1 февраля в эфире телеканалу CNN рассказал Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом.

По его словам, оппозиция пока не рассматривает вариант военного вмешательства США, однако такой сценарий не исключен. При этом Гуайдо поблагодарил Америку за поддержку.

«Время Мадуро истекает, но для того, чтобы справиться со сменой власти с минимальным кровопролитием, вся Венесуэла должна объединиться, чтобы добиться окончательного прекращения его режима», – заверил председатель Национальной ассамблеи.

Информация о возможном военном вмешательстве США в ситуацию в Венесуэле появилась после сюжета телеканала NBC о перебросе американских военных в Колумбию, откуда их можно отправить в соседнюю республику. Позже помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона сфотографировали с блокнотом, где написано «пять тысяч солдат в Колумбию». Российский МИД потребовал от США разъяснений по этому поводу.

Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. Его полномочия признали США, Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы, в случае если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов. Сам Мадуро уже заявил, что ультиматум ЕС отвергает и не собирается покидать свою должность. Законным президентом Николаса Мадуро считают РФ, Китай, Мексика и ряд других стран.