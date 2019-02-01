Из Третьяковки уволили смотрителя музея из-за похищения картины Куинджи

Третьяковская галерея уволила смотрителя музея, находившегося в зоне экспозиции во время похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри», сообщили 1 февраля в пресс-службе галереи.

«Из Третьяковской галереи уволен смотритель, находившийся в зоне, где была картина Куинджи, он уволен из-за похищения картины», — сообщили RNS в пресс-службе Третьяковской галереи.

Представитель галереи уточнил, что это пока это единственный сотрудник музея, покинувший должность из-за похищения картины.

В воскресенье 27 января из зала экспозиции Третьяковской галереи вынесли картину Куинджи «Ай-Петри» во время выставки. Неизвестный снял со стены раму и вышел из музея. На выходе его не досматривали. После этого гендиректор Третьяковки заявила журналистам, что после произошедшего в галерее могут ввести обязательный досмотр не только входящих посетителей, но и тех, кто покидает музей.

Подозреваемого в совершении преступления — Дениса Чуприкова — задержали менее чем через сутки после похищения картины. Он показал правоохранительным органам, где прятал картину, и полотно вернули в галерею в среду 30 января. На картине имелись незначительные повреждения, которые планируется восстановить в ближайшее время.

После инцидента в Третьяковской галерее была начата внутренняя проверка, ее результатов пока нет.