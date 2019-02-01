В Петербурге девушки получили травмы во время планового сброса снега. Одна попала за ограждения, другая пострадала от рикошета

Пострадавшие от падения наледи с кровли 31 января попали под льдины во время планового сброса. У «Пионерской» девушка выходила из кафе и будто бы надеялась проскочить, на Елизарова иностранка шла в 15 метрах от ограждения.

Подробности одного из случаев 1 февраля рассказала «Фонтанке» Ольга Мартыновская – директор управляющей компании «Уютный дом», которая обслуживает здание на Коломяжском проспекте, 15. По ее словам, около шести часов вечера в доме проводились работы по сбросу снега с козырьков. Внизу территория была огорожена, об опасности прохожих предупреждали сотрудники УК. Пострадавшая девушка вышла из кафе «На парах»; по словам Мартыновской, она слышала окрики, но решила проскочить. Информацию о том, что все работы проводились с необходимыми предупреждениями и ограждениями, нашему изданию подтвердили и в районной администрации. Такую же версию администратору кафе пересказали подчиненные, сообщили «Фонтанке» в «На парах». Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Девушка приехала в Северную столицу из Екатеринбурга; судя по ее странице «ВКонтакте», она увлекается фитнесом и здоровым питанием.

Что касается гражданки Вьетнама, которой наледью ранило голову на проспекте Елизарова в тот же вечер, то, по словам заместителя главы администрации Невского района Артема Матвеева, иностранка шла в 15 метрах от ограждения. Снег с крыши третьего корпуса 31-го дома по проспекту Елизарова также сбрасывали планово, вероятней всего льдина отрикошетила от провода. В НИИ Джанелидзе медики зашили небольшое рассечение на голове женщины, после чего супруг забрал ее домой.

Обстоятельства двух случаев также выясняет прокуратура.