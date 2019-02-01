Оппозиция Венесуэлы убеждает Россию, что Мадуро лучше уйти. И обещает вернуть долги

России, признающей законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, должна быть выгодна стабильность в латиноамериканской республике, которую может принести смена власти. Об этом 1 февраля заявил Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом.

«Что устраивает Россию и Китай – это стабильность и смена правительства. Мадуро не защищает Венесуэлу, он не защищает чьи-либо инвестиции, и он не является выгодным для этих стран», – цитирует Гуайдо агентство Reuters.

Председатель Национальной ассамблеи также заверил, что после смены режима Венесуэла выплатит все свои долги, в том числе и перед российской стороной. Он также рассказал, что уже предпринял попытку связаться с Россией и Китаем, чтобы донести свою позицию.

Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. Его полномочия признали США, Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы, в случае если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов. Сам Мадуро уже заявил, что ультиматум ЕС отвергает и не собирается покидать свою должность. Законным президентом Николаса Мадуро считают РФ, Китай, Мексика и ряд других стран.