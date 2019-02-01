Полицейские Петербурга при обыске нашли пистолет Макарова 1983 года выпуска. Его в 90-е похитили у милиционера

Пистолет, по всей вероятности похищенный у милиционера в 90-е годы, нашли полицейские Петербурга при обыске у подозреваемого в краже.

Как сообщили 1 февраля в ГУ МВД РФ по городу и области, накануне сотрудники правоохранительных органах, расследуя дело о краже, провели обыск у 34-летнего подозреваемого. В съемной квартире на улице Маршала Казакова стражи правопорядка нашли и изъяли пистолет Макарова, 2 магазина к пистолету, 16 патронов с различной маркировкой.

«Со слов злоумышленника, пистолет он приобрел в прошлом году и хранил по месту жительства. Также установлено, что пистолет с аналогичным номером в 1994 году был похищен у сотрудника милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга. По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан и осужден за данное преступление. Однако оружие тогда не было найдено», – рассказали в главке.

Новый «владелец» пистолета задержан на двое суток.

По информации «Фонтанки», задержанный — гражданин Азербайджана, в Петербурге и области регистрации не имеет. Украденный пистолет 1983 года выпуска.