В саратовской колонии для особо опасных преступников взбунтовались заключенные

Конфликт между двумя группами заключенных произошел в исправительной колонии (ИК) для особо опасных преступников в Саратовской области 31 января. Об этом сообщает областное управление Федеральной службы исполнения наказаний 1 февраля.

По данным УФСИН, в колонии содержатся около 800 рецидивистов, судимых в том числе за убийства и педофилию. Причины столкновения между заключенными не уточняются, однако часть осужденных перестали подчиняться требованиям, повредили мебель и другое имущество.

После вмешательства сотрудников колонии заключенных удалось утихомирить. На место происшествия прибыл глава областного УФСИН генерал-майор Геннадий Казаков, представители прокуратуры и общественной наблюдательной комиссии. Как сообщает ФСИН, сейчас ситуация под контролем, колония работает в штатном режиме. Две трети заключенных в конфликте не участвовали.

Проводится проверка.