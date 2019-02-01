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Финансы
01.02.2019 10:23
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Доллар стремится вниз: Как американцы дали российской валюте мощный стимул для роста, но ненадолго

Федеральная резервная система США на уходящей неделе пообещала сделать паузу в цикле повышения долларовых ставок. На рынках акций и валют развивающихся стран молниеносно началось ралли, и наш рубль тоже начал укрепляться.

Доллар стремится вниз: Как американцы дали российской валюте мощный стимул для роста, но ненадолго

pixabay.com/geralt

Под напором ухудшающейся макроэкономической ситуации регулятор взял долгожданную для рынков паузу и сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Но более важным для инвесторов стал намек на прекращение дальнейшего повышения ставок. Предыдущие прогнозы предполагали это уже как минимум дважды. Дальнейшие приключения рубля будут зависеть от Китая, Дональда Трампа и ЦБ РФ.

Решение ФРС США в ночь на 31 января привело к росту целого ряда активов, включая золото и акции компаний на развивающихся рынках. На этом фоне индекс МосБиржи третий раз за неделю обновил исторический максимум. А падение доллара США до четырехмесячного минимума незамедлительно отразилось и на котировках российской валюты, которая в первой половине последнего дня зимы тестировала отметку 65,16. Евро в очередной раз пробил вниз уровень в 75.

При условии позитивных новостей из США в ближайшие недели рубль способен укрепиться до уровня 63 – 64 за доллар, а это уже создает серьезные предпосылки для усиления позиций российской валюты до 61 рубля за доллар, считает аналитик «Финам» Сергей Дроздов. При этом относительно слабый доллар положительно скажется на нефтяных котировках, которые должны подскочить до уровня $66 за баррель нефти марки Brent.

Эффект от решения ФРС может быть долгосрочным — на все первое полугодие 2019 года, считает Дмитрий Постоленко, портфельный управляющий «Сбербанк Управление Активами».

– В силу спроса на валюты развивающихся стран и сезонно хорошего торгового баланса РФ в первом квартале 2019 года рубль должен укрепляться к евро и доллару США до марта – апреля текущего года. Март – апрель может стать хорошей точкой для покупки валюты, – считает аналитик.

Но есть несколько рисков. Основной — итоги переговоров между Вашингтоном и Пекином по «торговой войне».

– Рынки так и не получили конкретики по данному вопросу – переговоры 30 и 31 января пока не принесли каких-либо явных признаков приближения компромисса, а обсуждения торговой сделки на «высшем уровне» сдвигаются на февраль. В случае провала переговоров и полноценного возвращения всех взаимных торговых ограничений мы видим вероятность очередного масштабного «бегства из рисков», – считает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Кроме того, по его словам, санкционный риск для РФ также остается актуальным. Курт Волкер уже анонсировал «наказание» для РФ за «отказ отпустить украинских моряков». 

– В случае активизации санкционного давления на РФ со стороны Запада курсу рубля, вероятно, придется покинуть общий для валют развивающихся рынков тренд, вновь сконцентрировавшись на защите от внешних факторов, – отметил Покатович.

«Февраль обещает быть насыщенным: похоже, подоспели кары небесные – за «инцидент в Керчи» и отказ русской стороны отпустить украинских моряков. Интересно, чем на этот раз обрадуют нас кудесники из-за речки? Ещё большим ужесточением порядка выдачи американских виз? Отключением SWIFTа? Или ограничениями на сотрудничество в космической сфере? Или на то, что убыточно и незаменимо для янки, санкции вводить не будут? Боюсь даже представить, что наши западные партнёры приготовили нам "за Мадуро"», – написал в своем телеграм-канале инвестбанкир Евгений Коган. 

Во втором полугодии, как ожидают эксперты, риторика ФРС США может стать более жесткой, что приведет к снижению спроса на активы развивающихся стран, в число которых входит и Россия.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари, также считает, что пока рано расслабляться – настроения в Федрезерве, в том числе и под постоянным напором Белого дома, меняются постоянно, поэтому излишне на такую риторику рассчитывать не стоит. Кроме того, нельзя забывать и про фактор «перегрева» и интервенции ЦБ.

– Российский фондовый рынок сейчас выглядит даже слишком перегретым, но «быков» это не пугает. Индекс МосБиржи может подняться к 2535 пунктам и выше, пока внешняя конъюнктура позитивна, но его коррекция будет очень энергичной, когда для этого сложатся обстоятельства, – предостерегла аналитик. Кроме того, с 1 февраля ЦБ увеличит объемы покупок валюты. Это должно ослабить тренд на укрепление рубля.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»

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