США ввели в заблуждение Арабские Эмираты об угрозе столкновения с российским спутником

Соединенные Штаты ввели в заблуждение ​Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщив об опасном сближении спутника YahSat-1B с российским аппаратом ​«Луч» в мае 2018 года. Об этом сообщил 1 февраля Астрокосмический научный центр (АНЦ).

По версии ученых АНЦ, Эмираты тогда получили от американских военных информацию о якобы приближающемся российском спутнике, который должен был пролететь рядом с YahSat-1B на расстоянии от 140 м до 9,65 км, пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, как подчеркнули в АНЦ, американцы заставили коллег из ОАЭ выполнить маневр уклонения спутника YahSat-1B. Хотя в Москве заверяли Абу-Даби, что подобная угроза полностью отсутствует. Российские космические власти заявляли, что спутники никогда не сближались на расстояние менее 40 км друг от друга.

В Астрокосмическом научном центре отметили, что Министерство иностранных дел России и «Роскосмос» были вынуждены отвечать на запросы Эмиратов, которые расценили произошедшее как опасную для своего спутника ситуацию. Также в обращениях ОАЭ подчеркивалось, что действия России на орбите были преднамеренными.