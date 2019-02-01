Еще одна жертва оттепели в больнице после падения сосульки - возле «Елизаровской». Пострадала гражданка Вьетнама

Сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму получила в Петербурге иностранка после удара сосулькой по голове. Произошло несчастье вечером 31 января неподалеку от станции метро «Елизаровская». Женщина в удовлетворительном состоянии.

«Фонтанке» стало известно о второй пострадавшей вчера из-за падения наледи с крыши после оттепели. Кроме травмированной девушки на «Пионерской», в больнице оказалась 39-летняя гражданка Вьетнама. Ей повезло чуть больше, сосулька пролетела только четыре этажа, оторвавшись от крыши третьего корпуса 31-го дома по проспекту Елизарова. Женщина, проживающая в поселке Извара Волосовского района Ленобласти, находится в удовлетворительном состоянии. Здание, рядом с которым она пострадала, обслуживает Жилкомсервис № 2 Невского района.

Как сообщалось ранее, тем же вечером с высоты 25-го этажа наледь упала на прохожую неподалеку от «Пионерской». Девушка в тяжелом состоянии в больнице. Обслуживает здание частная УК «Уютный дом».

Днем ранее от льдины пострадал десятилетний ребенок в Купчино, в районной администрации сообщили, что снег на голову школьнику полетел из-за не вовремя открытого окна на восьмом этаже.