Россия сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом

Сборная Финляндии по бенди разгромила команду США в матче чемпионата мира со счётом 10:1 и вышла в полуфинал. На встрече в шведском Венерсборге американский вратарь пропустил по пять мячей в каждом тайме.

В полуфинале финны сыграют со сборной России. Матч состоится в пятницу, 1 февраля, в 18:00 мск.

В этот же день станет известен и второй финалист из пары Швеции и Казахстана.

Сборная России за последние 20 лет 11 раз становилась чемпионом мира по хоккею с мячом, Швеция – шесть раз, Финляндия взяла "золото" лишь в 2004-м.