Россия сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом
Сборная Финляндии по бенди разгромила команду США в матче чемпионата мира со счётом 10:1 и вышла в полуфинал. На встрече в шведском Венерсборге американский вратарь пропустил по пять мячей в каждом тайме.
В полуфинале финны сыграют со сборной России. Матч состоится в пятницу, 1 февраля, в 18:00 мск.
В этот же день станет известен и второй финалист из пары Швеции и Казахстана.
Сборная России за последние 20 лет 11 раз становилась чемпионом мира по хоккею с мячом, Швеция – шесть раз, Финляндия взяла "золото" лишь в 2004-м.
Справка:
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 — 39-е первенство мира, которое проходит с 21 января по 2 февраля 2019 года в Венерсборге, Швеция. В нём приняло участие рекордное количество участников — 20 команд, среди которых были дебютанты — сборные Великобритании и Швейцарии.
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