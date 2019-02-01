Германия запретила своей оборонной компании создавать ЗРК вместе с Украиной

Власти Германии запретили концерну Rheinmetall — производителю военной техники и вооружения — разрабатывать совместно с Украиной подвижный зенитно-ракетный комплекс. Причины такого решения неизвестны, рассказал 1 февраля в интервью украинскому агентству «Оборонно-промышленный курьер» замглавы киевского предприятия «Арсенал» Александр Клочко.

По словам Клочко, комплекс «был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах» и усложнил возможные воздушные атаки. «После первых десяти сбитых самолетов этим комплексом потенциальный враг не очень бы захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе», – рассказал он в интервью.

Клочко пояснил, что Rheinmetall занималась созданием шасси, а также систем сопровождения и целеуказания для ЗРК. «Но наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной», — сказал он.

По его словам, «Арсенал» будет разрабатывать комплекс совместно с малыми украинскими предприятиями.